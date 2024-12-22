Впервые боксеры сошлись в ринге 18 мая 2024-го года. Тогда перенесенная "битва века" принесла настоящее наслаждение для поклонников бокса. Усик и Фьюри провели 12-раундовый поединок, победителя которого определяли судьи. Их подсчеты разошлись, но были в пользу Александра. Украинец нанес Тайсону первое поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает 24 Канал.

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Жаркий реванш

Однако на кону реванша не стояло звание "абсолюта". Ведь в конце июня Усик подарил пояс IBF, который теперь принадлежит Даниэлю Дюбуа.

Выходы обоих боксеров в ринг были очень эффектными.

Видео выхода Тайсона

Выход на ринг Усика: смотрите видео

В первом раунде боксеры не стали форсировать событий и пристреливали друг по другу. Уже в следующем раунде оба выбросили несколько точных ударов. Тайсон неприятно попадал по голове и туловищу украинца. Тяжелый раунд был для обоих.

Ближе к экватору боя Усик начал больше попадать по туловищу и голове британца. В шестом раунде украинец очень сильно встряхнул голову "Цыганского короля". Тайсона даже пошатнуло. Не слишком Фьюри хорошо выбрасывал джеб и апперкот, который ему так советовали использовать.

Кайфовый реванш

Седьмой раунд закончился классной двойкой от украинца. Восьмой раунд снова начался с точного выстрела от Усика. Тайсон начал не выдерживать темп и опускать руки.

После восьмого раунда Александр вырвался вперед по подсчетам судей. Было видно, что у Усика осталось больше силы, чем у его британского оппонента. Тайсон продолжал сближаться и навешиваться на украинца. Александр в эти моменты успевал даже точно пробивать в клинче.

В 11-м раунде счет был равным 95:95. Очень вовремя Усик выбросил тройку. В финальном раунде оба боксера действовали опасно.

Победителя реванша определяли судьи, которые в первом бою. Судейские записки – 116:112 единогласно в пользу Усика. ТААААААААКККК !!!! Он это сделал !!!!