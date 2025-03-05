"Світ хоче побачити": зірковий боксер анонсував зміну вагової категорії
- Американський боксер Девін Хейні планує змінити вагову категорію, виступавши раніше у легкій вазі та першій напівсередній.
- Хейні повернеться на ринг 2 травня у Нью-Йорку проти Хосе Раміреса.
Американський боксер Девін Хейні розповів про плани на майбутнє. Чемпіон у відпустці за версією WBC має наміри змінити вагову категорію.
Раніше Девін Хейні виступав у легкій вазі та першій напівсередній. Тепер американець хоче спробувати сили у наступному дивізіоні, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.
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В якій ваговій категорії битиметься Хейні
Девін Хейні навесні цього року повернеться у ринг. Американський боксер битиметься 2 травня проти Хосе Раміреса у Нью-Йорку на Times Square.
Питання в якій ваговій категорії відбудеться бій залишається відкритим. Є 2 варіанти розвитку подій: або поєдинок відбудеться з договірною вагою 65,3 кілограма, або у напівсередній вазі – 66,7 кілограма.
Девін Хейні прокоментував перехід у наступний дивізіон.
Світ хоче побачити, що покаже Девін Хейні, і я збираюсь дати всім відповіді на всі ці питання 2 травня. Беззаперечно, настав час. Моє тіло готове. Мені було важко зробити першу напівсередню вагу. Я почувався добре в одному бою, але в наступному вже не був у такій формі, мені було не так добре,
– розповів Хейні.
Нагадаємо, що Девін Хейні програв Раяну Гарсії у квітні 2024 року. Проте бій зарахували таким, що не відбувся, через те, що в організмі мексиканського боксера виявили заборонений остарин.