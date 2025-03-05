"Світ хоче побачити": зірковий боксер анонсував зміну вагової категорії

Американський боксер Девін Хейні розповів про плани на майбутнє. Чемпіон у відпустці за версією WBC має наміри змінити вагову категорію.

Раніше Девін Хейні виступав у легкій вазі та першій напівсередній. Тепер американець хоче спробувати сили у наступному дивізіоні, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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В якій ваговій категорії битиметься Хейні

Девін Хейні навесні цього року повернеться у ринг. Американський боксер битиметься 2 травня проти Хосе Раміреса у Нью-Йорку на Times Square.

Питання в якій ваговій категорії відбудеться бій залишається відкритим. Є 2 варіанти розвитку подій: або поєдинок відбудеться з договірною вагою 65,3 кілограма, або у напівсередній вазі – 66,7 кілограма.

Девін Хейні прокоментував перехід у наступний дивізіон.

Світ хоче побачити, що покаже Девін Хейні, і я збираюсь дати всім відповіді на всі ці питання 2 травня. Беззаперечно, настав час. Моє тіло готове. Мені було важко зробити першу напівсередню вагу. Я почувався добре в одному бою, але в наступному вже не був у такій формі, мені було не так добре,

– розповів Хейні.

Нагадаємо, що Девін Хейні програв Раяну Гарсії у квітні 2024 року. Проте бій зарахували таким, що не відбувся, через те, що в організмі мексиканського боксера виявили заборонений остарин.