Ранее Девин Хейни выступал в легком весе и первом полусреднем. Теперь американец хочет попробовать силы в следующем дивизионе, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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В какой весовой категории будет драться Хэйни

Девин Хэйни весной этого года вернется на ринг. Американский боксер сразится 2 мая против Хосе Рамиреса в Нью-Йорке на Times Square.

Вопрос в какой весовой категории состоится бой остается открытым. Есть 2 варианта развития событий: либо поединок состоится с договорным весом 65,3 килограмма, или в полусреднем весе – 66,7 килограмма.

Девин Хейни прокомментировал переход в следующий дивизион.

Мир хочет увидеть, что покажет Девин Хэйни, и я собираюсь дать всем ответы на все эти вопросы 2 мая. Безусловно, пришло время. Мое тело готово. Мне было трудно сделать первый полусредний вес. Я чувствовал себя хорошо в одном бою, но в следующем уже не был в такой форме, мне было не так хорошо,

– рассказал Хейни.

Напомним, что Девин Хейни проиграл Райану Гарсии в апреле 2024 года. Однако бой засчитали таким, что не состоялся, из-за того, что в организме мексиканского боксера обнаружили запрещенный остарин.