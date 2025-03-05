Мозес Итаума признался, что не видит топовых боксеров после того, как Энтони Джошуа, Александр Усик закончат карьеру. Также сбди британец добавил своего звездного земляка Тайсона Фьюри, который в начале нового 2025-го года, в очередной раз попрощался с боксом, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Итаума не видит топовых соперников

Также "Новый Майк Тайсон" обесценил уровень Даниэля Дюбуа, который близок к реваншу против Усика.

Не поймите меня неправильно, сейчас есть много замечательных супертяжей, но когда Усик, Джошуа, Фьюри завершат карьеру, то я не вижу в супертяжелом весе талантливых боксеров. Дюбуа классный боксер, но когда я с ним встречусь это будет совсем другое дело,

– рассказал Итаума.

Напомним, что сам Усик положительно отзывается о 20-летнем Мозесе, которого уже сравнивают с "Железным Майком". Итауму называют новым королем хевивейта после того, как Александр уйдет на пенсию. Молодой британец сильно ценит приятные слова от непобедимого украинца, с которым хотел бы когда-то сойтись в ринге.

Несмотря на свои 20 лет Итаума уже провел на профи-ринге 10 победных боев, в которых 8 раз побеждал нокаутом. Последний раз Мозес выходил в ринг в декабре прошлого года, когда подрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда Итаума уже в первом раунде отправил в нокаут Демси Маккина.