Мозес Итаума признался, что никогда не обращает внимание ни на какие комплименты в свою сторону. Ведь они не приносят ему никакой пользы. Но похвалу от Александра Усика он не смог не прокомментировать, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Реакция на похвалу от Усика

По словам молодого британского боксера, украинец сделал абсолютно все, что можно получить в боксе. Итаума отметил вероятный реванш Усика против Даниэля Дюбуа, на кону которого будет стоять титул абсолютного чемпиона хевивейта.

Поэтому слова непобедимого украинца Мозес очень сильно ценит и признался, что является настоящим фанатом Александра. Также Итаума откровенно рассказал, что такая похвала от чемпиона давит на его плечи, ведь теперь ему нужно подтвердить слова Усика еще на деле.

Итаума хочет выйти в ринг против непобедимого украинца

Также британский боксер рассказал, что хотел бы разделить один ринг с Усиком. Это касается не только официального поединка, но и простого спарринга. Правда, Мозес считает, что последними соперниками в карьере украинца станут Дюбуа и Джозеф Паркер, который недавно нокаутировал Мартина Баколе.

Но я хочу, чтобы это были бои с Дюбуа и со мной. Это было бы хорошо. Просто сказать, что я делил с ним ринг, было бы хорошо. Потому что я делил ринг с Дюбуа в спаррингах, я делил ринг с Джошуа, я делил ринг с Баколе, Джойсом, Тайсоном Фьюри. Единственный, с кем я не дрался, – это Усик, поэтому было бы хорошо выйти на ринг с ним - то ли в спарринге, то ли в бою,

– заявил Итаума.

Интересно, что ранее промоутер Александр Красюк заверил, что Усик не выйдет в ринг против Итаумы, ведь 20-летний Мозес еще не готов к таким большим встречам.

Напомним. Другой украинский боксер Владислав Сиренко считает, что именно Итаума будет королем хевивейта после Усика.

Промоутер Дюбуа уже рассказывал, что провел предварительные переговоры с командой Усика. Ведь обе стороны хотят устроить этот реванш за "абсолют".