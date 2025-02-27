Непобедимый украинец избрал Мозеса Итаума. Британскому боксеру всего 20 лет, а его уже называют "Новым Майком Тайсоном".

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Сиренко– о настоящем и будущем короле хевивейте

Владислав Сиренко отметил, что хевивейт наполнен сенсационными результатами. Однако нынешним королем этого веса является его звездный земляк Александр Усик, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Относительно ситуации в хевивейте, то она достаточно напряжена, много интересных боев, неожиданных побед. Самый сильный по моему мнению Александр Усик, но появляются и молодые имена, например Мосес Итаума, довольно молодой и перспективный боксер,

– заявил Сиренко.

Кто такой Владислав Сиренко? 30-летний боксер из Киева, проведший в профессионалах 22 боя. Сиренко до сих пор владеет статусом непобедимого боксера, который 19 раз отправлял своих соперников в нокаут. Последний раз выходил в ринг в октябре 2024-го, когда нокаутировал американца Брендона Кармака.

Справка. 20-летний Мозес Итаума провел уже на профи-ринге 11 боев, в которых одержал 9 побед нокаутом. Британец владеет титулом WBO Inter-Continental.

Напомним, что Усик до сих пор ждет своего следующего соперника. Номером один на бой против Александра является чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Всё определится в следующие недели.