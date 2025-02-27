Авторитетный журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг, в котором Александр Усик сохранил свое лидерство. Сразу за спиной украинского боксера разместился Наоя Иноуэ, сообщает 24 Канал.

Вот так Чемпион мира неожиданно категорически выступил "против" реванша Усик– Дюбуа

Лучшие боксеры независимо от весовой категории.

Топ-3 лучших вне зависимости от весовой категории замкнул 37-летний "Охотник" Теренс Кроуфорд.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев поменялись позициями в пользу первого– 4-я и 5-я ступеньки соответственно. Произошло это после того, как Бивол на вечере бокса в Эр-Рияде 22 февраля взял реванш у Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира, отобрав пояс у российского соперника, выступающий под флагом Канады.

На 6-й позиции идет Джесси Родригес., а сразу за ним неожиданно следует чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес.

Последние три места в топ-10 занимают Джервонта Дэвис, Дзунто Накатани и Девин Хейни.

Отметим, что в десятке лучших нет ни одного потенциального соперника Усика– Даниеля Дюбуа, Чжана Чжилия, Агита Кабаэла или Джозефа Паркера.

Вероятно, что следующим соперником Александра станет "Динамит", который уже вызвал украинца на реванш. Сам Усик хочет сразиться с Дюбуа за "абсолют" в хевивейте, которым он владел после первой победы над Тайсоном Фьюри.