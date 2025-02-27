Непереможний українець обрав Мозеса Ітауму. Британському боксеру лише 20 років, а його вже називають "Новим Майком Тайсоном".

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Сіренко – про теперішнього та майбутнього короля хевівейту

Владислав Сіренко відзначив, що наразі хевівейт наповнений сенсаційними результатами. Однак теперішнім королем цієї ваги є його зірковий земляк Олександр Усик, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Щодо ситуації в хевівейті, то вона досить напружена, багато цікавих боїв, несподіваних перемог. Найсильніший на мою думку звісно ж Олександр Усик, але зʼявляються й молоді імена, наприклад Мосес Ітаума, доволі молодий та перспективний боксер,

– заявив Сіренко.

Хто такий Владислав Сіренко? 30-річний боксер із Києва, який провів у професіоналах 22 бої. Сіренко досі володіє статусом непереможного боксера, який 19 разів відправляв своїх суперників у нокаут. Востаннє виходив у ринг у жовтні 2024-го, коли нокаутував американця Брендона Кармака.

Довідка. 20-річний Мозес Ітаума провів вже на профі-рингу 11 бої, у яких здобув 9 перемог нокаутом. Британець володіє титулом WBO Inter-Continental.

Нагадаємо, що Усик досі чекає свого наступного суперника. Номером один на бій проти Олександра є чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа. Все визначиться у наступні тижні.