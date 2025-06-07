Бій непереможного американського боксера було скасовано: перед цим він втратив титул

Кейшон Девіс повинен був битись проти Едвіна Де Лос Сантоса в ніч на 8 червня 2025 року. Проте бій між американським та домініканським боксерами було скасовано.

Девіс втратив титул WBO напередодні поєдинку проти Де Лос Сантоса. Причиною стало те, що американець провалив зважування, не вклавшись у ліміт ваги.

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Чому скасували бій Девіс – Де Лос Сантос

Семпсон Левкович, промоутер Де Лос Сантоса, та менеджер і тренер боксера Умберто Бетанкур вирішили заборонити своєму підопічному битись проти Девіса, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

За наявною інформацією, Левкович та Карл Моретті, представник Top Rank, декілька годин вели перемовини стосовно фінансового штрафу, який Кейшон Девіс повинен виплатити Едвіну Де Лос Сантосу, а також щодо обмеження на повторне зважування.

У результаті команда домініканця вирішила, що боксеру не варто виходити на ринг проти суперника, який значно переважає його у вазі.

До слова. Кейшон Девіс провів у рингу 14 боїв та здобув 13 перемог, один поєдинок визнали таким, що не відбувся.

Боб Арум, промоутер Кейшона Девіса, виплатить гонорар Едвіну Де Лос Сантосу. За попередніми оцінками сума становить приблизно 400 тисяч доларів.

Таким чином головним боєм вечора стане протистояння між Абдуллою Мейсоном і Джеремією Накатілою. Боксерське шоу відбудеться в ніч на 8 червня у США.

Нагадаємо, що Кейшон Девіс востаннє бився у лютому 2025 року. Тоді американець здолав Дениса Берінчика та відібрав титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.