Перед боєм відбулась традиційна церемонія зважування. Після заходу кривдника Берінчика було позбавлено титула чемпіона світу WBO, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Чому Кейшон залишився без титулу

Кейшон Девіс провалив зважування перед боєм з Едвіном Де Лос Сантосом. Боксер показав на вагах 63,1 кілограма, тоді як встановлений ліміт – 61,2 кілограма.

Таким чином американець залишився без титулу. Чемпіонський пояс стоятиме на кону поєдинку, але лише для домініканського боксера.

До слова. Кейшон Девіс мав вперше захищати титул. Бій між американцем та Едвіном Де Лос Сантосом відбудеться в ніч на 8 червня.

Нагадаємо, що Кейшон Девіс востаннє бився у лютому 2025 року проти Дениса Берінчика. Непереможений американець завдав першої поразки у кар'єрі українця та здобув титул WBO у легкій вазі.