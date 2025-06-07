Перед боем состоялась традиционная церемония взвешивания. После мероприятия обидчик Беринчика был лишен титула чемпиона мира WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Почему Кейшон остался без титула

Кейшон Дэвис провалил взвешивание перед боем с Эдвином Де Лос Сантосом. Боксер показал на весах 63,1 килограмма, тогда как установленный лимит – 61,2 килограмма.

Таким образом американец остался без титула. Чемпионский пояс будет стоять на кону поединка, но только для доминиканского боксера.

К слову. Кейшон Дэвис должен был впервые защищать титул. Бой между американцем и Эдвином Де Лос Сантосом состоится в ночь на 8 июня.

Напомним, что Кейшон Дэвис последний раз дрался в феврале 2025 года против Дениса Беринчика. Непобежденный американец нанес первое поражение в карьере украинца и получил титул WBO в легком весе.