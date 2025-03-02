Чемпіон світу WBA у легкій вазі у 9 раунді поєдинку став на коліно. Джервонта Девіс пояснив, чому склалась така ситуація у бою з Ламонтом Роучем, повідомляє 24 канал із посиланням на Guardian.

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Що сталось з Девісом

Джервонта Девіс розповів, що декілька днів тому йому зробили нову зачіску. Боксер підкреслив, що на його голову нанесли спеціальний засіб, який називається бріолин.

Девіс зазначив, що під час бою він спітнів. Тому засіб для догляду за волоссям почав стікати по голові та потрапив йому в око. Через це він був вимушений стати на коліно.

Чорт, чому ви мене освистуєте? Наче я нісенітницю несу! Це справжній факт. Подивіться на моє волосся. Спочатку вони тебе люблять, а потім одразу починають ненавидіти!,

– сказав Девіс.

Нагадаємо, що для Джервонти Девіса нічия проти Ламонта Роуча стала першою в кар'єрі. До цього непереможений американець провів 30 боїв та здобув 30 перемог – 28 нокаутом.

Попри нічию проти Роуча Девіс захистив титул. Американський боксер продовжує бути чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBA.