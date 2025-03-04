Спортивна комісія дала роз'яснення скандальному епізоду у бою Девіс – Роуч

У ніч на 2 березня у Брукліні на арені "Barclays Center" відбувся грандіозний вечір боксу. У головному поєдинку спортивного шоу Джервонта Девіс бився проти Ламонта Роуча.

Бій Девіс – Роуч запам'ятався скандальним вчинком Джервонти. Боксер в одному з раундів став на коліно, але рефері не почав відраховувати нокдаун. У підсумку поєдинок завершився нічиєю.

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Чому Девісу не відрахували нокдаун

Багато шанувальників, експертів та боксерів обурились через рішення рефері не відраховувати нокдаун. Адже саме цього балу не вистачило, щоб Ламонт Роуч виграв бій.

Спортивна комісія штату Нью-Йорк повідомила, чому не зарахували нокдаун Девіса. Причина полягає у технічних проблемах, які не дозволили переглянути епізод. Тому рішення рефері залишили в силі, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

Під час раунду, про який йдеться, після запиту комісії на відеоповтор виникла технічна проблема, яка не дозволила отримати його у відведений час для перегляду. Тому рішення рефері на рингу було ухвалено, і бій продовжився

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що на кону бою Джервонти Девіса проти Ламонта Роуча був титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA. Завдяки нічийному результату Девіс зберіг пояс.