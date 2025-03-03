Поєдинок Девіс – Роуч несподівано завершився нічиєю. Результат бою обурив багатьох відомих боксерів, експертів та інших представників спорту. Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі поділився думками щодо протистояння, повідомляє 24 канал.

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Бредлі про бій Девіс – Роуч

Під час бою Девіс – Роуч відбувся момент, який став головною темою для обговорення. Джервонта у 9 раунді став на коліно, але йому не зарахували нокдаун за правилами боксу.

Тімоті Бредлі наголосив, що не можна робити перерву самостійно. Адже зупинити бій може тільки рефері. Тому треба було зарахувати нокдаун на користь Ламонта Роуча.

Колишній чемпіон світу також сказав, що навіть без нокдауну Роуч переміг Девіса. На його думку, Джервонта був слабшим у поєдинку з Ламонтом.

Я вже передивився бій. Танк програв. Я не рахував під час першого перегляду. Люди запитували мене: Хто, на твою думку, виграв цей раунд. Я казав, що був близький раунд чи що таке, тому що я був у прямому ефірі. Але я повернувся передивився – Джервонта програв. Навіть без нокдауну він програв. Він просто зробив недостатньо,

– наводить слова Бредлі Boxing Gems.

Нагадаємо, що у кар'єрі Джервонти Девіса ця нічия стала першою. До цього американець провів 30 боїв та не зазнав жодної поразки.

Незважаючи на нічию у поєдинку проти Роуча Девіс захистив титул. Джервонта залишається чемпіоном світу WBA у легкій вазі.