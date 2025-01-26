Вже у першому раунді Дмитро Ловчинський нокаутував суперника із Грузії Паату Адуашвілі. 25-річний український боксер дуже успішно закінчив свій перший бій у професіоналах.

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Ця перемога для українських військових

Після поєдинку Ловчинський поділився враженнями від свого переможного дебюту. Дмитро присвятив свою перемогу українським військовим, які продовжують захищати нашу країну від безжального ворога, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм LUCKYPUNCH.

Також у коментарі боксер розповів про свої плани на майбутнє.

Це дуже цінний для мене досвід, це початок. Я дуже задоволений своїм поєдинком. Присвячую цю перемогу воїнам. Слава ЗСУ, Слава Україні. Ми переможемо. Наступний мій старт – це чемпіонат України, який пройде в Одесі. Ми в першу чергу боксуємо по аматорах, ми маємо бути перші в Лос-Анджелесі-2028,

– сказав Ловчинський.

Відео коментаря Дмитра Ловчинського

Нагадаємо, що Ловчинський невдало з'їздив на Олімпіаду-2024. У Парижі Дмитро поступився вже на старті змагань, програвши нокаутом австралійцю Теремоану Жуніору.