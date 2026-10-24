Легендарний ексчемпіон, чий рекорд підкорився лише Усику, публічно підтримав Трампа

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд публічно підтримав Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у Південній Кароліні. Легендарний спортсмен долучився до агітаційної кампанії президента США, з яким його пов'язують багаторічні дружні та професійні стосунки.

Під час свого виступу Трамп особисто запросив боксера на сцену, назвавши його своїм другом та "неймовірною людиною". Відео їх зустрічі з'явилося на ютуб-каналі Diario AS.

Трамп і Холіфілд: що сказали один одному

Він став черговою зіркою світового боксу, яка відкрито висловила довіру Трампу.

Я заробив чимало грошей завдяки Евандеру, адже він просто перемагав усіх підряд. Він завжди був у чудовій спортивній формі – завжди готовий до бою. Евандере, підходь сюди, привітайся!,

– звернувся Трамп до спортсмена.

Холіфілд подякував політику за підтримку, яку той надавав йому ще за часів спортивної кар'єри.

У нас склалися чудові стосунки ще в часи моєї боксерської кар'єри. Кожен мій бій був спрямований на перемогу, і саме він надав мені таку можливість. Я дуже щасливий, що він став нашим президентом. Щиро дякую!,

– сказав він.

Боксерська спільнота на боці Трампа

Раніше про свою підтримку політика та дружбу з ним заявляли інші відомі бійці, серед яких: Майк Тайсон, Флойд Мейвезер та Джейк Пол.

Завдяки чому Холіфілд відомий в Україні

Він є однією з найвеличніших постатей в історії світового спорту. Протягом тривалого часу він залишався єдиним боксером, який зміг стати абсолютним чемпіоном світу спочатку у крузервейті (першій важкій вазі), а згодом – у хевівейті (надважкій вазі).

У сучасній історії цей шлях зміг повторити лише один боксер – українець Олександр Усик.

Крім того, український бокс має ще один символічний зв'язок із легендою: свого часу Володимир Кличко перебував у тренувальному таборі американця та виступав його спаринг-партнером.