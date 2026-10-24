Легендарный экс-чемпион, чей рекорд покорился лишь Усику, публично поддержал Трампа

Во время своего выступления Трамп лично пригласил боксера на сцену, назвал его своим другом и "невероятным человеком". Видео их встречи появилось на ютуб-канале Diario AS.

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Трамп и Холифилд: что они сказали друг другу

Он стал очередной звездой мирового бокса, открыто выразившей доверие Трампу.

Я заработал немало денег благодаря Эвандеру, ведь он просто побеждал всех подряд. Он всегда был в отличной спортивной форме – всегда готов к бою. Эвандер, подойди сюда, поздоровайся!– обратился Трамп к спортсмену.

Холифилд поблагодарил политика за поддержку, которую тот оказывал ему еще во времена спортивной карьеры.

У нас сложились прекрасные отношения еще во времена моей боксерской карьеры. Каждый мой бой был нацелен на победу, и именно он предоставил мне такую возможность. Я очень счастлив, что он стал нашим президентом. Большое спасибо!– сказал он.

Боксерское сообщество на стороне Трампа

Ранее о своей поддержке политика и дружбе с ним заявляли другие известные бойцы, среди которых: Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Джейк Пол.

Почему Холифилд известен в Украине

Он является одной из величайших фигур в истории мирового спорта. В течение длительного времени он оставался единственным боксером, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира сначала в крузервейте (первом тяжелом весе), а затем – в хэвивейте (супертяжелом весе).

В современной истории этот путь смог повторить лишь один боксер – украинец Александр Усик.

Кроме того, украинский бокс имеет еще одну символическую связь с легендой: в свое время Владимир Кличко находился в тренировочном лагере американца и выступал его спарринг-партнером.