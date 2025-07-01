Займається спортом та хоче жити лише в Україні: що відомо та де зараз старша донька Усика

Олександр та Катерина Усик виховують чотирьох своїх дітей. Найстаршою у родині відомого боксера є Єлизавета, якій у лютому поточного року виповнилось 15 років.

24 Канал розповідає про найстаршу дитину у родині Олександра та Катерини Усик. Єлизавета у своєму віці вже активно займається спортом та грандіозно святкує свої дні народження.

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Єлизавета Усик живе в Україні

Єлизавета Усик народилась 24 лютого 2010 року. Дівчинка стала першою дитиною у сім'ї відомого боксера. Катерина та Олександр не так часто ділиться контентом своїх дітей. Тому ці рідкісні кадри дітей привертають увагу аудиторії.

Вже у свої 15 років Ліза демонструє свій сильний характер. Найстарша донька Усика продовжує жити в Україні попри постійні ворожі обстріли. Єлизавета не хоче жити у безпеці за кордоном, адже у Києві залишаються усі її друзі, тут вона навчається та займається спортом.

До слова, також поблизу Києва разом із Катериною Усик живе не лише Єлизавета, а й наймолодша донька родини Марія. Натомість сини Кирило та Михайло живуть із бабусею і дідусем в Іспанії.

Єлизавета Усик / Фото з інстаграму її мами Катерини

Активно займається спортом

У соцмережах доволі нерідко з'являються відео із тренування Єлизавети під пильним оком тренера. Донька вся у зіркового батька.

Тренер доньки Усика викладав складні та виснажливі тренування дівчинки. Вона працює із мітболом, гирею, штангою, а також робить бігові вправи та загалом контрастні тренування.

Відео із тренування Єлизавети Усик

Олександр Усик також показував спільне тренування зі старшою донькою.

Відео спільного тренування Усика зі старшою донькою

Грандіозний день народження

У 2025-му році Єлизаветі виповнилось 15 років. Родина гучно відсвяткувала 15-річчя старшої доньки, запросивши відомих зірок шоубізу.

Одним із вірусних відео став танець українського боксера із Надією Дорофєєвою. Також серед запрошених зірок була Олена Омаргалієва.

Ну і як тут без красивих фото головної іменинниці цього вечора, якого б без неї не було – Єлизавети.

Катерина Усик виклала декілька світлин та відео із дня народження доньки у себе в інстаграмі.

Святкування 15-річчя Єлизавети Усик / Фото з інстаграму Катерини Усик

Відомий боксер мило привітав доньку зі святом у себе в інстаграмі, виклавши спільне фото.

Моє світло,

– підписав фото Усик.



Усик привітав доньку із днем народження / Скриншот із інстаграму

Також Єлизавета зареєстрована в інстаграмі, де на неї підписані 154 користувачі. Видно, що донька Усика не є активною користувачкою цієї соцмережі, адже запостила у свій профіль лише чотири публікації. Натомість Ліза підписана на 295 людей, а її сторінка є приватною (закритою).