Український чемпіон світу проводить останні дні підготовки до реваншу. На початку липня Олександр Усик продемонстрував несподіваного гостя у своєму тренувальному таборі, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм боксера.

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Сімейна підтримка у таборі Усика

У тренувальний табір Усика завітав його син Михайло. Хлопець не лише стежить за роботою батька, а й активно допомагає Олександру, підносячи воду.



Син Усика відвідав тренувальний табір батька / Скриншот із інстаграму боксера

Нагадаємо, що сини боксера Михайло та Кирило живуть із бабусею і дідусем в Іспанії. Хлопці займають дзюдо та вже мають перші здобутки.

Натомість доньки Єлизавета та Марія живуть у столиці України разом із дружиною Катериною. Як розповідала дружина Усика, найстарша донька не хоче жити за кордоном, адже у Києві у неї школа та усі друзі.

До слова, на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Перший бій боксерів залишився за українцем – перемога технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща).