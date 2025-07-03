Украинский чемпион мира проводит последние дни подготовки к реваншу. В начале июля Александр Усик продемонстрировал неожиданного гостя в своем тренировочном лагере, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера.

Интересно Фьюри откровенно признался, что ждет Усика после реванша против Дюбуа

Семейная поддержка в лагере Усика

Тренировочный лагерь Усика посетил его сын Михаил. Парень не только следит за работой отца, но и активно помогает Александру, поднося воду.



Сын Усика посетил тренировочный лагерь отца / Скриншот из инстаграма боксера

Напомним, что сыновья боксера Михаил и Кирилл живут с бабушкой и дедушкой в Испании. Ребята занимаются дзюдо и уже имеют первые достижения.

Зато дочери Елизавета и Мария живут в столице Украины вместе с женой Екатериной. Как рассказывала жена Усика, старшая дочь не хочет жить за границей, ведь в Киеве у нее школа и все друзья.

К слову, на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Первый бой боксеров остался за украинцем – победа техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша).