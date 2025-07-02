Хьюи Фьюри, брат Тайсона Фьюри, сделал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Также родственник "Цыганского короля" рассказал, станет ли этот поединок прощальным в карьере украинского чемпиона мира, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Освободит ли Усик пояса после реванша с Дюбуа

30-летний британский боксер уверен, что Александр Усик освободит все пояса после реванша с Даниэлем Дюбуа. Хьюи не видит смысла в продолжении карьеры боксера из Украины.

Освободит ли Усик все пояса после реванша с Дюбуа? Да, это 100%. Какой смысл побеждать одних и тех же соперников? Не знаю, какой у него может быть еще другой выход после этого боя,

– сказал Фьюри.

Отметим, что Усик рассказывал, что в его карьере осталось провести 1-2 боя. Также была информация, что Александр рассматривает трилогию с Тайсоном Фьюри, как свой прощальный поединок.

Сейчас украинец готовится прицельно к поединку с "Динамитом". На кону этого боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Им Усик уже владел после своей первой победы над "Цыганским королем". Для Александра предстоящий бой станет 24-м в профессионалах. В предыдущих Усик одержал 23 победы в 23-х встречах (14 – нокаутом).