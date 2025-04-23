Кохана Короля хевівейту на власній сторінці в інстаграм опублікувала чарівні фото. Ефектні світлини Катерини викликали активне обговорення серед фанатів, пише 24 канал.

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Чарівна Катерина Усик

Катерина Усик постала перед камерою у стильній коричневій сукні. Ефектний вигляд дружини Олександра Усика чудово поєднався з інтер'єром довкола.

Кохана українського чемпіона попозувала на фоні старовиною архітектури, що надало фотосесії таємничий відтінок. Сукня чудово підкреслила струнку фігуру Катерини.

Ефектна фотосесія Катерини Усик / Фото з інстаграму дівчини

Раніше Олександр Усик потрапив у тренд, який шириться соціальними мережами. Боксерське видання The Ring за допомогою ШІ показало іграшкову версію українського чемпіона.