Катерина Усик зачарувала публіку загадковим поглядом: атмосферне фото

Катерина Усик продовжує активно вести соціальні мережі. Дружина українського боксера Олександра Усика потішила шанувальників новим вишуканим контентом.

Кохана абсолютного чемпіона світу у своєму інстаграмі поділилась новими світлинами. Дівчина привернула увагу публіки чудовим образом та атмосферою фото, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Катерина Усик

Катерина та Олександр Усик відпочивають після перемоги українського боксера над Даніелем Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Навіть на відпочинку дружина Короля хевівейту не забуває тішити фанатів новими світлинами.

Кохана Олександра Усика взяла участь в ефектній фотосесії. Катерина поділилась одним зі знімків. Для свого образу дівчина обрала стриману сукню, а старовинна атмосфера додала світлині загадковості.

Катерина Усик опублікувала нову світлину / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у реванші. Український боксер повернув статус абсолютного чемпіона світу, здолавши представника Великої Британії.

Раніше повідомляли про те, як Катерина Усик вітала Олександра Усик з перемогою у реванші проти Даніеля Дюбуа. Кохана вибігла на ринг до українського боксера та свого коханого.