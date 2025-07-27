Катерина Усик зачарувала публіку загадковим поглядом: атмосферне фото
- Катерина Усик поділилася новими атмосферними фотографіями у своєму Instagram, зачарувавши публіку вишуканим образом та загадковим поглядом.
- Катерина та Олександр Усик насолоджуються відпочинком після перемоги українського боксера над Даніелем Дюбуа 19 липня 2025 року.
Катерина Усик продовжує активно вести соціальні мережі. Дружина українського боксера Олександра Усика потішила шанувальників новим вишуканим контентом.
Кохана абсолютного чемпіона світу у своєму інстаграмі поділилась новими світлинами. Дівчина привернула увагу публіки чудовим образом та атмосферою фото, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Катерина Усик
Катерина та Олександр Усик відпочивають після перемоги українського боксера над Даніелем Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Навіть на відпочинку дружина Короля хевівейту не забуває тішити фанатів новими світлинами.
Кохана Олександра Усика взяла участь в ефектній фотосесії. Катерина поділилась одним зі знімків. Для свого образу дівчина обрала стриману сукню, а старовинна атмосфера додала світлині загадковості.
Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у реванші. Український боксер повернув статус абсолютного чемпіона світу, здолавши представника Великої Британії.
Раніше повідомляли про те, як Катерина Усик вітала Олександра Усик з перемогою у реванші проти Даніеля Дюбуа. Кохана вибігла на ринг до українського боксера та свого коханого.