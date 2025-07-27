Возлюбленная абсолютного чемпиона мира в своем инстаграме поделилась новыми фотографиями. Девушка привлекла внимание публики замечательным образом и атмосферой фото, сообщает 24 канал.

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Роскошная Екатерина Усик

Екатерина и Александр Усик отдыхают после победы украинского боксера над Даниэлем Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Даже на отдыхе жена Короля хевивейта не забывает радовать фанатов новыми фотографиями.

Возлюбленная Александра Усика приняла участие в эффектной фотосессии. Екатерина поделилась одним из снимков. Для своего образа девушка выбрала сдержанное платье, а старинная атмосфера добавила фотографии загадочности.

Екатерина Усик опубликовала новую фотографию / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше. Украинский боксер вернул статус абсолютного чемпиона мира, одолев представителя Великобритании.

Ранее сообщалось о том, как Екатерина Усик поздравляла Александра Усик с победой в реванше против Даниэля Дюбуа. Любимая выбежала на ринг к украинскому боксеру и своему любимому.