Катерина Усик опублікувала спокусливі кадри з ефектної фотосесії

Катерина Усик часто тішить шанувальників яскравими світлинами. Цього разу дружина Олександра Усика взяла участь у ефектній фотосесії.

Кохана Короля хевівейту на власній сторінці в інстаграм опублікувала нові фото. Фанатам Катерини Усик прийшовся довподоби цікавий образ дівчини, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Катерина Усика

Катерина Усик для свого образу підбрала коротке світле та стильне пальто. Одяг чудово підкреслив ідеальну фігуру та стрункі ноги дружини Олександра Усика.

Кохана українського боксера отримала чимало компліментів під дописом. Фанати пишуть: "Маніфік", "На стилі", "Кайфую від вас".

Ефектний образ Катерини Усик / Фото з інстаграму дівчини:

Нагадаємо, що у вересні минулого року подружжя Усиків відсвяткувало 15 річницю шлюбу. Олександр та Катерина виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Марію, Кирила та Михайла.