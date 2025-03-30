Король хевівейту наразі приділяє багато часу родині. Адже Олександр Усик довгий час перебував у тренувальному таборі та не міг бачитись із сім'єю, пише 24 канал.

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Усик на відпочинку в Іспанії

Олександр Усик в інстаграмі поділився зворушливими сімейними фото на відпочинку у сонячній Іспанії. Український чемпіон показав, як проводить час із молодшим сином Михайлом.

Усик разом із сином Михайлом / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Олександр Усик разом з Катериною виховують чотирьох дітей. В українського чемпіона два сини – Кирило та Михайло, а також дві доньки – Єлизавета та Марія.