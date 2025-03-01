Прекрасна дружина Усика зачарувала яскравими світлинами з сонячної Іспанії

Катерина Усик, дружина Олександра Усика, активно займається соціальними мережами. Дівчина любить тішити шанувальників різними яскравими світлинам, чи то з відпочинку, чи з повсякденного життя.

Цього разу кохана Короля хевівейту опублікувала в інстаграмі фото із сонячної Іспанії. Теплі світлини на фоні чарівного заходу сонця прийшлись до вподоби підписникам, повідомляє 24 канал.

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Чарівна Катерина Усик

Катерина Усик поділилась легкими та невимушеними фото с з Іспанії. Дружина Усика для свого образу використала простеньку коричневу сукню у крапку, яка ідеально підкреслила красу дівчини та додала їй чарівності.

Нові світлини коханої українського боксера сподобались шанувальникам. Катерина отримала чимало приємних компліментів у коментарях. Зокрема, підписники виділили у дружині Усик уособлення жіночності.

Катерина Усик опублікувала яскраві світлини / Фото з інстаграму дружини Усика

Нагадаємо, що Олександр Усик відпочиває після виснажливого бою проти Тайсона Ф'юрі у грудні минулого року. Український боксер планує повернутись у ринг не раніше вересня та планує провести бій з Даніелем Дюбуа.