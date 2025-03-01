На этот раз возлюбленная Короля хевивейта опубликовала в инстаграме фото из солнечной Испании. Теплые фотографии на фоне волшебного заката солнца пришлись по душе подписчикам, сообщает 24 канал.

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Очаровательная Екатерина Усик

Екатерина Усик поделилась легкими и непринужденными фото с из Испании. Жена Усика для своего образа использовала простенькое коричневое платье в точку, которое идеально подчеркнуло красоту девушки и добавила ей очарования.

Новые фотографии любимой украинского боксера понравились поклонникам. Екатерина получила немало приятных комплиментов в комментариях. В частности, подписчики выделили в жене Усик олицетворение женственности.

Екатерина Усик опубликовала яркие фотографии / Фото из инстаграма жены Усика

Напомним, что Александр Усик отдыхает после изнурительного боя против Тайсона Фьюри в декабре прошлого года. Украинский боксер планирует вернуться в ринг не раньше сентября и планирует провести бой с Даниэлем Дюбуа.