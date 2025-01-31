Кадрами из фотосессии Екатерина Усик поделилась в своем аккаунте в инстаграме. Подписчики жены боксера забросали ее комплиментами, сообщает 24 Канал.
Стоит внимания Звездный боец UFC сенсационно бросил вызов Усику
Потрясающая Екатерина Усик
Перед своими поклонниками любимая боксера предстала в довольно необычном и даже холодном образе.
Екатерина не стала как-то подписывать эти фотографии, а просто обозначила автора этих невероятных фото.
Красивая фотосессия Екатерины Усик / Фото из инстаграма жены боксера
Реакция подписчиков:
- "Королева! И не стесняюсь говорить это каждый раз";
- "Очень красиво";
- "Вау";
- "Красота".
Напомним, что Екатерина всегда присутствует на поединках своего звездного мужа и занимается благотворительностью в родной стране. В счастливом браке пара воспитывает четверых детей.