Катерина Усик продовжує активно вести соціальні мережі. Розкішна дружина Олександра Усика вкотре потішила шанувальників порцією нового контенту

Кохана українського боксера у своєму інстаграмі опублікувала нові світлини. Катерина Усик взяла участь у ефектній фотосесії, чим потішила фанатів, повідомляє 24 канал.

Розкішна Катерина Усик

Катерина Усик поділилась світлинами з нової фотосесії, які привернули увагу її армії фанатів. Дружина Олександра Усика постала перед камерою у класичному білому костюмі.

Аксесуари стали чудовими доповненням до розкішного образу коханої абсолютного чемпіона світу. Катерина Усик також потішила своїх шанувальників білосніжною усмішкою.

Катерина Усик взяла участь у фотосесії / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа у реванші на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Українець нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

