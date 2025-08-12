Екатерина Усик продолжает активно вести социальные сети. Роскошная жена Александра Усика в который раз порадовала поклонников порцией нового контента

Возлюбленная украинского боксера в своем инстаграме опубликовала новые фотографии. Екатерина Усик приняла участие в эффектной фотосессии, чем порадовала фанатов, сообщает 24 канал.

Роскошная Екатерина Усик

Екатерина Усик поделилась фотографиями с новой фотосессии, которые привлекли внимание ее армии фанатов. Жена Александра Усика предстала перед камерой в классическом белом костюме.

Аксессуары стали прекрасными дополнением к роскошному образу любимой абсолютного чемпиона мира. Екатерина Усик также порадовала своих поклонников белоснежной улыбкой.

Екатерина Усик приняла участие в фотосессии / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

