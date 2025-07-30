Катерина Усик продовжує підкорювати публіку у соціальних мережах. Дружина Олександра Усика поділилась з шанувальниками дуже спекотними світлинами з відпочинку.

Олександр Усик зі своєю сім'єю завітав на відпочинок до Іспанії після перемоги над Даніелем Дюбуа. Катерина Усик у своєму інстаграмі опублікувала гарячі фото з відпустки, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Катерина Усик

Катерина Усик поділилась з фанатами ефектними світлинами з відпочинку. Розкішна дружина Олександра Усика привернула погляди публіки своєю жіночністю та природною красою.

Кохана українського боксера постала перед камерою у стильному купальнику на фоні чарівних краєвидів. Катерина покаталась на сапборді та вразила фанатів чудовою фігурою.

Катерина Усик на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Олександр Усик одружився з Катериною у 2009 році у Сімферополі. Подружжя виховує чотирьох спільних дітей.

Раніше повідомляли про те, що Катерина Усик поділилась світлинами з ефектної фотосесії. Дружина Олександра Усика зачарувала вболівальників загадковим поглядом.