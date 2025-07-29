Катерина Усик виклала свіжу порцію фотографій із Іспанії. Олександр разом із коханою прогулялись узбережжям, зробивши декілька романтичних світлин, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Як відпочиває в Іспанії родина Усика?

Світлини виконані у чорно-білих тонах. Дружина боксера не стала вигадувати якийсь текст до фото, а просто додала два емоджі – чорне та біле серця.

Кохання Олександра та Катерини є чудовим прикладом для інших. Їх любов надихає та заворожує прихильників боксу. Особливо у їх пам'яті закарбувався момент, як Усик після другої перемоги над Дюбуа не став довго святкувати з командою, а почав шукати у рингсайді свою дружину.

Катерина та Олександр Усик / Фото з інстаграму дружини боксера

Нагадаємо, що в Іспанії від початку повномасштабної війни живуть обидва сини подружжя – Кирило та Михайло. Хлопці живуть з батьками матері. Натомість доньки Єлизавета та Марія залишаються в Україні.

Раніше Катерина Усик опублікувала розкішне фото. Для свого образу кохана боксера обрала стриману сукню, а зйомка відбулась на фоні старовинної атмосфери.