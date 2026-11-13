Каха Каладзе виступив із заявою після того, як росіяни побили прибічника України

Російський боєць ММА Усман Нурмагомедов поза спортивним майданчиком разом із прибічниками напав на колишнього чемпіона UFC у найлегшій вазі Мераба Двалішвілі. Грузинського спортсмена, який є прихильником України, підтримали дуже багато публічних людей.

Один із них – це колишній гравець Динамо та Мілану, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе також висловився щодо нападу на Двалішвілі. Це він зробив на своїй сторінці в Інстаграмі.

Що сказав Каладзе про напад на Двалішвілі

Каладзе зазначив, що така поведінка щодо Двалішвілі не має нічого спільного ні зі спортивною честю, ні з чоловічою гідністю, ні з людяністю. Це абсолютно неприйнятний і ганебний вчинок.

Мерабе, ми поруч із тобою,

– підкреслив мер Тбілісі.

Варто додати, що у своєму дописі колишній футболіст Динамо та Мілану згадав і про 21-річного грузинського борця Сабу Лазішвілі. Він разом із Двалішвілі став жертвою нападу й учасником бійки.

Ти справжній чоловік,

– наголосив Каладзе, звернувшись у соцмережах саме до Лазішвілі.

Слід зауважити, що всі учасники бійки були доправлені до поліцейського відділку. Там слідчі встановлюють обставини інциденту та допитують учасників бійки.

Хто ще виступав із підтримкою Двалішвілі

Раніше грузинський гравець ПСЖ Хвіча Кварацхелія також підтримав свого земляка після жахливої поведінки з боку росіянина Нурмагомедова. Футболіст підкреслив, що Двалішвілі ще раз показав, що означає бути грузином, чоловіком і людиною.

На відміну від тих, хто бояглузливо, підкравшись ззаду та за нерівних умов, спробував вас здолати. Чоловіки так не чинять,

– заявив Кварацхелія.

Він додав, що в росіян нічого не вийде. Із грузинами таке ніколи не вийде.

Що відомо про напад на Двалішвілі

Увечері 11 листопада Мераб Двалішвілі повідомив, що став жертвою нападу з боку Усмана Нурмагомедова та його команди. Згодом у мережі опублікували й саме відео інциденту.

На ньому видно, що російський боєць разом із братами вступає в конфлікт із грузинським спортсменом. У той момент Двалішвілі саме давав інтерв'ю.