Каха Каладзе выступил с заявлением после того, как россияне избили сторонника Украины

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Один из них – бывший игрок Динамо и Милана, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе – также высказался по поводу нападения на Двалишвили. Он сделал это на своей странице в инстаграме.

Что сказал Каладзе о нападении на Двалишвили

Каладзе отметил, что такое поведение по отношению к Двалишвили не имеет ничего общего ни со спортивной честью, ни с мужским достоинством, ни с человечностью. Это абсолютно неприемлемый и позорный поступок.

Мераб, мы с тобой– подчеркнул мэр Тбилиси.

Стоит добавить, что в своем посте бывший футболист Динамо и Милана упомянул и о 21-летнем грузинском борце Сабе Лазишвили. Он вместе с Двалишвили стал жертвой нападения и участником драки.

Ты настоящий мужчина– подчеркнул Каладзе, обратившись в соцсетях именно к Лазишвили.

Следует отметить, что все участники драки были доставлены в полицейский участок. Там следователи устанавливают обстоятельства инцидента и допрашивают участников драки.

Кто еще выступал с поддержкой Двалишвили

Ранее грузинский игрок ПСЖ Хвича Кварацхелия также поддержал своего земляка после ужасного поведения со стороны россиянина Нурмагомедова. Футболист подчеркнул, что Двалишвили еще раз показал, что значит быть грузином, мужчиной и человеком.

В отличие от тех, кто трусливо, подкравшись сзади и в неравных условиях, попытался вас одолеть. Мужчины так не поступают– заявил Кварацхелия.

Он добавил, что у россиян ничего не получится. С грузинами такое никогда не получится.

Что известно о нападении на Двалишвили

Вечером 11 ноября Мераб Двалишвили сообщил, что стал жертвой нападения со стороны Усмана Нурмагомедова и его команды. Впоследствии в сети опубликовали и само видео инцидента.

На нем видно, что российский боец вместе с братьями вступает в конфликт с грузинским спортсменом. В тот момент Двалишвили как раз давал интервью.