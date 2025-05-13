"Це буде голодний боєць": ексчемпіон світу оцінив можливість проведення бою Дюбуа – Ф'юрі

Фанати боксу та пересічні глядачі хотіли б ще раз побачити Тайсона Ф'юрі у рингу. Тим паче, що є декілька яскравих претендентів, які б могли влаштувати справжнє шоу разом з "Циганським королем".

Серед потенційних суперників Ф'юрі – Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Тоні Белью висловився про можливий бій між Тайсоном та "Динамітом", повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Чи може Тайсон побитись з Ф'юрі

Тоні Белью вважає, що проведення бою залежить від мотивації Тайсона Ф'юрі. Адже "Циганський король" може повернутись на ринг з різних причин.

Колишній чемпіон світу наголосив, що Ф'юрі може здійснити камбек заради грошей, чи заради того, щоб залишити за собою великий слід у боксі.

Мені потрібно побачити повернення Ф’юрі на ринг, адже якщо він повернеться тільки заради грошей, то це буде видно в ніч бою. Якщо Ф’юрі повернеться заради грошей, то це буде видно. Якщо він повернеться заради спадщини, то ти матимеш справу з іншим звіром. Це буде голодний боєць, і це небезпечний боєць,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику у 2024 році. Остання поразка відбулась у грудні, після чого "Циганський король" на початку січня цього року оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Раніше Даніель Дюбуа назвав наступного суперника після бою проти Олександра Усика. Британський боксер не проти провести поєдинок із Тайсоном Ф'юрі.