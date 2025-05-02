"Динаміт" поділився думками щодо реваншу проти Короля хевівейту. Даніель Дюбуа також назвав суперника, з яким хоче битись після бою з Олександром Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Кого Дюбуа бачить наступним суперником

Даніель Дюбуа заявив, що він готовий до битви проти Олександра Усика. Зі слів, британського боксера, він не може дочекатись, коли зустрінеться з українським чемпіоном у ринзі.

"Динаміт" наголосив, що він спрогресував за останні три поєдинки. Тому він має можливість перемогти Короля хевівейту та показати у бою щось особливе.

Дюбуа висловився щодо наступного суперника. Після реваншу проти Олександра Усика Даніель хоче побитись з Тайсоном Ф'юрі.

Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення пекельної битви "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Тоні Белью зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що Олександр знову переможе Даніеля.