"Динамит" поделился мыслями относительно реванша против Короля хевивейта. Даниэль Дюбуа также назвал соперника, с которым хочет драться после боя с Александром Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Кого Дюбуа видит следующим соперником

Даниэль Дюбуа заявил, что он готов к битве против Александра Усика. По словам, британского боксера, он не может дождаться, когда встретится с украинским чемпионом в ринге.

"Динамит" отметил, что он спрогрессировал за последние три поединка. Поэтому он имеет возможность победить Короля хевивейта и показать в бою что-то особенное.

Дюбуа высказался относительно следующего соперника. После реванша против Александра Усика Даниэль хочет подраться с Тайсоном Фьюри.

Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я одолею Усика, смогу подраться с ним. Кто знает? Сейчас в хевивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения адской битвы "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Тони Белью сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что Александр снова победит Даниэля.