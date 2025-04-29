Тони Белью поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира сделал категорический прогноз на поединок между украинцем и британцем, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто победит по мнению Белью

Тони Белью считает, что победителем реванша будет Александр Усик. По его мнению, украинский чемпион беспрекословно лучший боксер всей эпохи в супертяжелом весе.

Белью также отметил, что не стоит списывать Даниэля Дюбуа со счетов, ведь он уже падал и возвращался. Однако Александр Усик все равно победит британца в поздних раундах.

Даниэль сейчас на таком этапе карьеры, когда преодолел все проблемы и чувствует себя самым уверенным за всю свою жизнь, но я думаю, что его нокаутируют между 8-м и 12-м раундами,

– сказал Беллью.

Напомним, что реванш между Александром Усиком состоится 19 июля 2025 года. Место проведения адской битвы легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее стало известно, с кем будет драться победитель реванша Усик – Дюбуа. В случае триумфа один из боксеров встретится с временным чемпионом мира по версии WBO.