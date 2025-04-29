Тоні Белью поділився думками стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу зробив категоричний прогноз на поєдинок між українцем та британцем, пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто переможе на думку Белью

Тоні Белью вважає, що переможцем реваншу буде Олександр Усик. На його думку, український чемпіон беззаперечно найкращий боксер всієї епохи у надважкій вазі.

Белью також наголосив, що не варто списувати Даніеля Дюбуа з рахунків, адже він вже падав та повертався. Однак Олександр Усик все одно переможе британця у пізніх раундах.

Даніель зараз на такому етапі кар'єри, коли подолав всі негаразди й відчуває себе найвпевненішим за все своє життя, але я думаю, що його нокаутують між 8-м і 12-м раундами,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення пекельної битви легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше стало відомо, з ким битиметься переможець реваншу Усик – Дюбуа. У разі тріумфу один з боксерів зустрінеться з тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.