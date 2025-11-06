Дюбуа втік від бою проти непереможного чемпіона

Агіт Кабаєл розповів, з яким боксером у нього зірвався двобій. Німецький боєць розкрив інформацію, що свого часу повинен був побитись із Даніелем Дюбуа.

Тимчасовий чемпіон за версією WBC пригадав, як Даніель Дюбуа викликав його на бій. Агіт Кабаєл розповів, що команда "Динаміта" сама захотіла цього очного двобою та сама втекла від нього, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Queensberry Promotions.

Оце так Усик отримає пропозицію щодо бою від суперзірки боксу: хто захоче битися з українцем

Чому зірвався бій Кабаєл – Дюбуа?

Німецький боксер назвав ймовірний поєдинок проти британця "найбільшим у його кар'єрі", адже на той момент Олександр Усик був недоступний для нього. Агіт скористався можливістю та знову публічно заявив, що готовий битись із найтоповішими супертяжами хевівейту.

Коли про бій оголошено, я не люблю говорити про інші речі. Але щодо ситуації з Даніелем Дюбуа... Він викликав мене на бій. Я сказав: "Так, я хочу битися з Даніелем Дюбуа". Тому що на цей час це найбільший бій, який я міг би провести, бо Усик був недоступний. А потім команда Даніеля відмовилась від бою. Джордж Воррен тут, він може це підтвердити. Але ми були готові, і дозвольте мені ще раз сказати: я хочу битися з найкращими,

– заявив Кабаєл.

Водночас боксер із Німеччини кинув виклик Усику. Кривдник китайського супертяжа Чжана Чжілея висловився про свою готовність до бою проти абсолютного українського чемпіона. Агіт прагне побитись із Олександром вже наступного 2026 року. Кабаєл запросив Усика провести очну зустріч у Німеччині, де в Олександра є чимала підтримка уболівальників.

"Цей бій легко збере стадіон. Мій останній виступ був дуже вдалим. Якщо Усик погодиться, я готовий", – процитувало слова Кабаєла джерело BoxNation.

Що відомо про статистику Кабаєла та Дюбуа?