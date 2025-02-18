"Шанси рівні": ексчемпіон світу назвав можливий розвиток бою Дюбуа – Паркер

Вже зовсім скоро у Ер-Ріяді відбудеться фантастичний вечір боксу. Даніель Дюбуа захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Суперником британського боксера став новозеландець Джозеф Паркер. Також на кону поєдинку можливість битись з Олександром Усиком за абсолютне чемпіонство у хевівейті, повідомляє 24 канал.

Читайте також Колишній чемпіон світу назвав можливий результат бою Дюбуа – Паркер

Які шанси у боксерів на перемогу

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поділився думками щодо бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Британець назвав два варіанти розвитку у поєдинку.

На його думку, шанси в обох боксерів 50 на 50. Нельсон підкреслив силу Дюбуа, зазначивши, що Даніель обрав правильний стиль бою. Але також він виділив розум та досвід Джозефа Паркера.

Все ж таки я б сказав, що в цьому протистоянні шанси рівні. Тут Дюбуа розмазує Джозефа, або Паркер робить свою справу протягом 12 раундів,

– цитує Нельсона Boxing News 24.

До слова. Бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером відбудеться в аравійському Ер-Ріяді в ніч з 22 на 23 лютого.

Нагадаємо, що Дюбуа в останньому поєдинку переміг достроково Ентоні Джошуа. А Джозеф Паркер здолав китайського гіганта Чжана Чжилея роздільним рішенням суддів.