Соперником британского боксера стал новозеландец Джозеф Паркер. Также на кону поединка возможность сразиться с Александром Усиком за абсолютное чемпионство в хевивейте, сообщает 24 канал.

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Какие шансы у боксеров на победу

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился мыслями относительно боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Британец назвал два варианта развития в поединке.

По его мнению, шансы у обоих боксеров 50 на 50. Нельсон подчеркнул силу Дюбуа, отметив, что Даниэль выбрал правильный стиль боя. Но также он выделил ум и опыт Джозефа Паркера.

Все же я бы сказал, что в этом противостоянии шансы равны. Здесь Дюбуа размазывает Джозефа, или Паркер делает свое дело в течение 12 раундов,

– цитирует Нельсона Boxing News 24.

К слову. Бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером состоится в аравийском Эр-Рияде в ночь с 22 на 23 февраля.

Напомним, что Дюбуа в последнем поединке победил досрочно Энтони Джошуа. А Джозеф Паркер одолел китайского гиганта Чжана Чжилея раздельным решением судей.