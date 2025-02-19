Треба бути на висоті, – Паркер розповів, завдяки чому переможе Дюбуа

Вже зовсім скоро Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер зійдуться у пекельному мегафайті. "Динаміт" має наміри здолати новозеландця, аби битись за "абсолют" з Олександром Усиком.

Проте Паркер не планує легко віддавати перемогу британцю. Новозеландський боксер хоче забрати у Дюбуа титул IBF та стати наступним чемпіоном у надважкій вазі.

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Як Паркер планує побити Дюбуа

Джозеф Паркер висловив впевненість у перемозі над Даніелем Дюбуа. Новозеландець розповів, що знає, як діяти у бою проти британського чемпіона.

Паркер заявив, що дії Дюбуа у поєдинку не будуть сюрпризом для нього. Джозеф розповів, що Даніель буде йти вперед та завдавати ударів, щоб завершити бій достроково.

Мені справді треба бути на висоті. Я повинен бути значно кращим, ніж з Чжаном та Вайлдером. Я відчуваю, що це потрібно через тиск, який він відчуває, а також через його комбінації. Він – силач. Тому я повинен бути набагато кращим і набагато більш сконцентрованим,

– сказав Паркер.

Джозеф розповів, що він та його команда має чудовий план на бій з Даніелем. Паркер заявив, що він зможе уникнути небезпечних ситуацій та контратакувати Дюбуа.

Нагадаємо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Переможець поєдинку стане чемпіоном світу у надважкій вазі за версією IBF та отримає шанс битись з Олександром Усиком за "абсолют".