Колишній чемпіон світу Джо Джойс прокоментував майбутнє протистояння Дюбуа – Паркер. Британський боксер відзначив цікавість поєдинку двох відомих супертяжів, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто переможе у бою Дюбуа – Паркер

Джо Джойс зробив прогноз на бій Дюбуа – Паркер. Колишній чемпіон світу не визначився з переможцем титульного мегафайту.

Британський боксер також назвав сильні сторони обох суперників. Джойс вважає, що перемогу здобути може, як Дюбуа, так і Паркер.

Паркер дуже хитрий, він голодний, ще молодий і стає сильнішим. Джозеф виглядає потужним боксером, мав чудовий тренувальний табір. Дюбуа б'є надто сильно. Це важкий бій для кожного, нехай переможе сильніший. Я багато думав про майбутню зустріч і про те, хто і як може перемогти. Є два варіанти – або Паркер забере бій рішенням суддів, або Дюбуа нокаутує опонента,

– сказав Джойс.

Нагадаємо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді. Переможець поєдинку отримає нагоду побитись з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.