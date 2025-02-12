"Є два варіанти": ексчемпіон світу дав неоднозначний прогноз на бій Дюбуа – Паркер
- Колишній чемпіон світу Джо Джойс висловився щодо бою Дюбуа – Паркер.
- Бій між Дюбуа і Паркером відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, і переможець отримає шанс битися з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.
Залишається менше двох тижнів до вогняного вечора боксу у Саудівській Аравії. Даніель Дюбуа захищатиме титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.
Колишній чемпіон світу Джо Джойс прокоментував майбутнє протистояння Дюбуа – Паркер. Британський боксер відзначив цікавість поєдинку двох відомих супертяжів, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
Читайте також Олімпійський призер спрогнозував переможця бою Дюбуа – Паркер
Хто переможе у бою Дюбуа – Паркер
Джо Джойс зробив прогноз на бій Дюбуа – Паркер. Колишній чемпіон світу не визначився з переможцем титульного мегафайту.
Британський боксер також назвав сильні сторони обох суперників. Джойс вважає, що перемогу здобути може, як Дюбуа, так і Паркер.
Паркер дуже хитрий, він голодний, ще молодий і стає сильнішим. Джозеф виглядає потужним боксером, мав чудовий тренувальний табір. Дюбуа б'є надто сильно. Це важкий бій для кожного, нехай переможе сильніший. Я багато думав про майбутню зустріч і про те, хто і як може перемогти. Є два варіанти – або Паркер забере бій рішенням суддів, або Дюбуа нокаутує опонента,
– сказав Джойс.
Нагадаємо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді. Переможець поєдинку отримає нагоду побитись з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.