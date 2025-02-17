Колишній чемпіон світу назвав можливий результат бою Дюбуа – Паркер

Незабаром поціновувачі боксу та пересічні глядачі зможуть побачити фантастичний мегафайт. Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер зійдуться у пекельній битві за чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі.

22 лютого в аравійському Ер-Ріяді відбудеться видовищний вечір боксу. Головною подією якого буде бій Дюбуа – Паркер. Переможець отримає шанс битись з Олександром Усиком за абсолют у хевівейті, повідомляє 24 канал.

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Джойс про бій Дюбуа – Паркер

Джо Джойс висловився щодо майбутнього поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Британський боксер вважає, що переможе сильніший.

Джойс пригадав, що він бився з обома боксерами. На його думку, новозеландець має шанси перемогти британця за очками. Або ж Дюбуа переможе свого візаві нокаутом.

Це залежить від тієї ночі. У них обох хороший потенціал, тож я дуже хочу побачити, хто переможе. Я не впевнений, хто виграє, але я думаю, що це буде відмінний бій,

– цитує Джойса Sky Sports.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа бився востаннє у вересні минулого року проти Ентоні Джошуа. "Динаміт" достроково переміг ЕйДжея у п'ятому раунді бою на "Вемблі".

Джозеф Паркер з'являвся у рингу у березні 2024 року. Тоді новозеландський супертяж у 12-раундовому поєдинку здолав китайського гіганта Чжана Чжилея роздільним рішенням суддів.