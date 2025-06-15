Даніель Дюбуа висловився щодо реваншу проти Олександра Усика. Британський боксер сповнений впевненості перед боєм з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Дюбуа висловився про реванш з Усиком

Даніель Дюбуа висловився про свої відчуття перед реванш проти Олександра Усика. Британський боксер заявив, що почуває себе впевнено напередодні поєдинку.

"Динаміт" вкотре заявив, що переможе українського чемпіона. Британцю неважливо, як здолати Короля хевівейту.

Взагалі не нервую. Звичне хвилювання перед боєм, нічого особливого, що могло б мене зупинити. Мій прогноз? Перемога. Просто перемога. Нокаут, по очках – що б не було, головне перемога. Це мій золотий квиток. Це мій прогноз – перемога, і все,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення реваншу "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Олександр Усик провів тренування під відкритим небом, здивуваши фанатів та простих перехожих.