Другий бій між спортсменами пройде в суботу, 17 жовтня, на знаменитій лондонській арені O2. На кону буде пояс чемпіона світу за версією WBO, повідомляє 24 Канал.

Де та коли дивитися поєдинок

Для українських уболівальників трансляцію вечора боксу проведе стримінгова платформа DAZN.

Початок основного карду о 21:00 за київським часом. Головний бій, вихід боксерів на ринг, очікується не раніше 00:30 у ніч проти неділі, 18 жовтня.

Точний час початку головного поєдинку може дещо зміститися залежно від тривалості боїв андеркарду.

Історія протистояння: шанс на помсту

Цей поєдинок стане другим у їхньому драматичному протистоянні. Їхня перша зустріч, яка відбулася у травні цього року, подарувала фанатам справжній бій. Тоді Вордлі впевнено розпочав поєдинок і двічі відправив Дюбуа у нокдаун.

Проте Даніель виявив характер, зумів переломити хід бою та завдав серйозної шкоди супернику: обличчя Вордлі було сильно розбите, він отримав гематому ока та серйозне розсічення носа. У результаті в 11-му раунді Дюбуа зупинив опонента технічним нокаутом.

Та перемога не лише принесла Дюбуа титул чемпіона світу за версією WBO, а й завдала Вордлі першої поразки в його професійній кар'єрі.