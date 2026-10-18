Цього разу суперники знову зійшлися на рингу, щоб визначити сильнішого. Перемогу в реванші здобув Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

Дюбуа – Вордлі: відео нокауту

Дюбуа з перших секунд поєдинку продемонстрував свою перевагу, потужним ударом справа відправивши Вордлі в нокдаун. Попри це, бій продовжився, а чемпіон не послаблював тиску, раз у раз атакуючи суперника небезпечними серіями та наближаючи дострокову розв'язку.

Реванш між британськими боксерами завершився технічним нокаутом на користь Дюбуа у другому раунді. Чинний чемпіон упевнено довів свою перевагу та успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Нокаут у бою Дюбуа – Вордлі: дивіться відео

Одразу після тріумфу над Вордлі Дюбуа заявив про готовність провести об'єднавчий бій-реванш із володарем поясу IBF Філіпом Хрговичем. Після брутального нокауту британця в рингу з'явився хорватський боксер. Суперники провели дуель поглядів, а Хргович офіційно викликав Дюбуа на поєдинок.

Боксери вже зустрічалися 1 червня 2024 року на арені Kingdom в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Тоді перемогу здобув Дюбуа, завдавши Хрговичу першої та наразі єдиної поразки в професійній кар'єрі.